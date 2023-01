Polizia: controlli nel weekend Cagliari, 3 patenti ritirate

Tre patenti ritirate e 86 punti decurtati durante il weekend nei controlli della Sezione Polizia Stradale di Cagliari impegnate nel servizio denominato "Stragi del sabato sera". L'intervento nelle strade del Cagliaritano è finalizzato a prevenire e contrastare il fenomeno infortunistico e la guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti.

In occasione dei controlli, 3 persone, dell'età media di circa trent'anni, sono state sorprese alla guida in stato di ebrezza alcoolica, uno con tasso di oltre tre volte il limite consentito.

Gli operatori della Polizia Stradale della Sezione di Cagliari sono stati impegnati anche nel controllo delle polizze assicurative con l'utilizzo dello "Street control", apparecchiatura in grado di processare, mediante telecamera, le targhe dei veicoli e la relativa regolarità dell'assicurazione RCA.