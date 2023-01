Maltempo: super lavoro Polizia stradale per neve nel Nuorese

La neve caduta lo scorso fine settimana nel Nuorese ha costretto a un super lavoro e a un dispiegamento di forze straordinario la Polizia stradale di Nuoro al comando del dirigente Leo Testa, che ha predisposto 22 pattuglie al giorno, 65 nelle quattro giornate più critiche da giovedì a domenica. Un servizio predisposto per prevenire gli incidenti e preservare la sicurezza degli utenti nelle arterie stradali più frequentate e a maggior rischio neve: l'altopiano di Campeda e la Carlo Felice sul versante nord, la Statale 389 Var, la SS 389 Nuoro-Lanusei e la Statale 128.

Sono stati prestati 46 soccorsi stradali di cui 12 a mezzi pesanti impantanati nella neve e contestate 8 infrazioni per mancanza di pneumatici invernali o di catene a bordo.

La Polstrada ha inoltre garantito il transito dei mezzi spargisale e spazzaneve dell'Anas lavorando in stretta sinergia con la locale Prefettura, il compartimento Anas e i Sindaci di Macomer, Fonni e Nuoro.