Turismo: sei Comuni insieme per rilancio Sulcis Iglesiente

Destinazione Sulcis Iglesiente. Insieme per un turismo sostenibile. Sei comuni del sud-ovest della Sardegna, Carloforte, Calasetta, Carbonia, Iglesias, Gonnesa e Sant'Antioco, scelgono di fare rete. Al via la formazione per operatori turistici dell'alberghiero e dell'extra-alberghiero: si entra nel vivo il 25 e 26 gennaio con un doppio appuntamento nella sala consiliare di Sant'Antioco.

"Siamo molto contenti di poter dare vita a questo progetto sul revenue di destinazione, fortemente voluto da tutti gli operatori turistici del settore alberghiero ed extra-alberghiero del territorio - afferma Stefano Rombi, sindaco di Carloforte, comune capofila del progetto -. È nostra intenzione favorire la creazione di reti pubblico-private, puntando sulla cooperazione tra le imprese del settore turistico, perché siamo convinti che agendo uniti, ognuno nel suo ruolo, il nostro territorio può realizzare nuove ed efficaci strategie di promo-commercializzazione".

Il progetto, che beneficia della direzione organizzativa dell'Associazione enti locali per le attività culturali e di spettacoli e usufruisce del contributo della Fondazione di Sardegna, è un'iniziativa sperimentale pubblico-privata di 'Revenue di Destinazione', una strategia di sviluppo territoriale che mira a una crescita turistica sostenibile e condivisa.

Obiettivi: supportare e accrescere il posizionamento turistico del Sulcis Iglesiente. La due giorni di formazione è rivolta agli operatori turistici del settore alberghiero ed extra-alberghiero del territorio. Tra i temi l'analisi dei dati storici, lo studio delle linee tariffarie, i software, i case history e le buone pratiche.