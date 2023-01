Sindaco Tortolì azzera la giunta, ma c'è spettro elezioni

Terremoto in giunta al comune di Tortolì. Il sindaco Massimo Cannas, eletto nel 2019 per il secondo mandato, ha azzerato la giunta e nominato la nuova compagine di governo. Due sono riconferme: Emanuela Laconca e Maria Bonaria Murreli, la prima lascia i Servizi sociali e Cultura e prende l'assessorato agli Affari generali, Suape, commercio beni archeologici, lavoro, Pip; la seconda passa dal Bilancio ai servizi sociali e cultura e settore scolastico. Le new entry sono Michela Iesu che prende il posto di Walter Cattari all'Ambiente, verde pubblico, parchi, traffico, trasporti, viabilità, edilizia pubblica, demanio, informatizzazione; Fabrizio Porrà al posto di Carlo Marcia ai Lavori pubblici, opere pubbliche, servizi tecnologici, protezione civile, patrimonio, manutenzioni, e infine Loredana Secci che subentra a Bonaria Murreli e va al Bilancio, programmazione, affari legali e personale. Tutto sarebbe nato dalla proposta del sindaco Cannas, di fare un tagliando alla giunta così come da accordi elettorali alle amministrative del 2019, facendo ruotare nella compagine di governo cinque assessori per due anni e mezzo e altri cinque per gli anni finali di legislatura. Una cosa che gli assessori in carica non avrebbero accettato, tanto che stamattina quattro componenti di giunta che sono anche consiglieri comunali, insieme ai cinque consiglieri di opposizione, sarebbero andati da un notaio per firmare le loro dimissioni. Un passaggio che farebbe decadere sindaco e giunta per mancanza della maggioranza assoluta.

"L'impegno di far ruotare gli assessori era sorto nel momento della chiusura della lista di maggioranza alle elezioni del 2019, un modo per permettere l'alternanza a metà mandato con i consiglieri che avevano ricevuto meno preferenze - ha detto all'ANSA il sindaco Massimo Cannas - Un passo che ci serve anche per dare nuova linfa alla giunta. La trattativa però non è andata a buon fine ed è di stamattina la notizia del passaggio dal notaio". Se arriveranno le 9 dimissioni porterebbero dritti a nuove elezioni: "Per il momento al mio tavolo non è arrivato niente - conclude Cannas - spero che domani sia una giornata chiarificatrice".