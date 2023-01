La musica di Haydn e Mozart approda al Deledda di Paulilatino

(ANSA) - PAULILATINO, 23 GEN - "Un'Isola di Musica" approda a Paulilatino nell'Oristanese per una serata nel segno di Haydn e Mozart. L'Orchestra del Lirico di Cagliari, diretta da Andrea Solinas, sarà impegnata in un duplice appuntamento in programma al teatro Grazia Deledda giovedì 26 gennaio alle 19 e venerdì 27 alle 11:30, quest'ultimo concerto è riservato alle scuole. Per il direttore sassarese si tratta di un gradito ritorno alla guida della compagine cagliaritana.

Per la rassegna musicale itinerante tra diversi centri della Sardegna, propone due fra le più famose composizioni sinfoniche del Classicismo musicale settecentesco. La serata si apre sulle note della Sinfonia n. 99 di Haydn, una delle dodici sinfonie londinesi e prosegue con il Concerto n. 4 per violino e orchestra di Mozart che vede impegnato come solista Gianmaria Melis, primo violino di spalla dell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari. Il prezzo del biglietto per lo spettacolo di giovedì 26 gennaio è di tre euro. La Biglietteria del Teatro Grazia Deledda è aperta da un'ora prima l'inizio dello spettacolo.

Andrea Solinas, dopo anni di formazione e debutti importanti nel 2012 accede al biennio specialistico in direzione d'orchestra al Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano sotto la guida di Vittorio Parisi, laureandosi a pieni voti. Dal 2021 ha un rapporto di collaborazione stabile e continuativo come direttore nel prestigioso Teatro dell'Opera di Ankara.

Gianmaria Melis è vincitore tra gli altri, di tre concorsi internazionali, come primo idoneo per violino di fila, alle fondazioni Arturo Toscanini di Parma, Lirico di Cagliari, Haydn di Bolzano e Trento. Dal 2014 è il violinista dei Novafonic Quartet, formazione costituita da solisti e prime parti di importanti orchestre, proponendo un repertorio contemporaneo d'ispirazione piazzolliana e jazz. (ANSA).