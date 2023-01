Cgil: Francesco Garau confermato alla guida Filctem sarda

L'assemblea regionale della categoria dei chimici e lavoratori del settore energia della Cgil ha confermato Francesco Garau segretario della Filctem sarda.

Durante un congresso al quale hanno partecipato anche segretari nazionali e regionali della Filctem provenienti da altre regioni, Garau ha espresso preoccupazioni per il futuro occupazionale nell'Isola.

"La trasformazione delle produzioni e dei loro processi legata alla transizione energetica e ambientale non può essere fatta con un interruttore, non può essere trançhant, ma deve essere accompagnata e ha bisogno di tempi congrui, di nuova formazione, soprattutto formazione continua perché, diversamente, rischiamo di pagare un prezzo troppo alto, maggiore di quello che stiamo già pagando - ha detto - La transizione che dobbiamo poter governare è anche quella culturale. Dobbiamo cambiare le abitudini di come approcciare alle cose. Dobbiamo fare nostro il concetto che il divario tra uomo e donna in questo percorso non può e non deve ampliarsi, anzi, al contrario, le donne possono e devono essere un valore aggiunto per affrontare il cambiamento che stiamo vivendo".

Secondo Garau, infatti, "la transizione energetica, la trasformazione dei processi produttivi, devono tenere conto della salvaguardia dell'ambiente, ma anche della tutela del lavoro, le due cose non possono essere scisse".