Maltempo: scuole chiuse e Sardegna divisa in due per la neve

Il Nuorese si è svegliato sotto la neve e sono tanti i paesi he hanno chiuso le scuole, tra questi Fonni, Desulo, Gavoi, Ollolai, Bitti, Lanusei e Villagrande. E ci sono anche le prime difficoltà nelle strade: sulla Carlo Felice al Km 140 nel territorio di Macomer strada chiusa in direzione nord a causa della neve e del ghiaccio, praticamente dividendo in due la Sardegna.

Le pattuglie della polizia stradale di Nuoro al comando del dirigente Leo Testa sono in azione per regolare il traffico e sono dislocate in tutti i punti più critici, come sulla statale 389 Nuoro- Lanusei, dove ci sono grossi problemi di circolazione e rallentamenti. Già da questa mattina sono in funzione gli spazzaneve.

I fiocchi bianchi sono scesi già a bassa quota sopra i 500 metri in tutta la parte centrale della Sardegna e secondo i meteorologi dell'Aeronautica militare di Decimomannu, continueranno a scendere per tutta la giornata di oggi e fino a domani mattina, mentre sabato le nevicate interesseranno solo le vette sopra i 1000 metri mille metri. La parte orientale e sud occidentale della Sardegna è sferzata anche dal maestrale che soffia tra gli 80 e i 80 Km all'ora, mentre nelle altre zone della Sardegna soffia intorno ai 60 km orari.

DISAGI IN TUTTA L'ISOLA - lL maltempo non dà tregua neppure nel sud dell'Isola, dove le temperature sono in calo e continua a piovere. Chiusa la strada intercomunale Mandas-Gergei dove un'auto è rimasta bloccata mentre guadava un piccolo corso d'acqua che si è ingrossato a causa delle precipitazioni. Temporaneamente bloccata la strada provinciale 114 e scuole chiuse a Esterzili, nella Barbagia di Seulo, al confine tra la provincia del Sud Sardegna e il Nuorese, ma anche a Santu Lussurgiu (Oristano), dove il sindaco Diego Loi ha preferito tenere a casa i bambini per limitare i disagi e i rischi di viabilità dopo la nevicata di questa notte.

Nel Sassarese il maltempo ha causato un guasto nella linea elettrica dell'impianto di sollevamento dei pozzi Mandras al servizio della frazione di Campanedda. Sono in corso le verifiche e gli interventi di riparazione da parte dei tecnici di Abbanoa.

Un analogo guasto ha riguardato anche l'impianto di sollevamento idrico al servizio della rete idrica del Comune di Sedini, sempre nel nord dell'Isola. Sul fronte dei trasporti marittimi si segnala qualche disagio, dovuto al mare forza 7-8, sulle Bocche di Bonifacio: saltata la corsa della Moby delle 7.30 tra Santa Teresa Gallura e Bonifacio, mentre quella delle 10.40 tra i due porti è stata anticipata alle 10 per prevenire il peggioramento delle condizioni meteo previsto dall'allerta della Protezione civile regionale, emessa ieri.

SCUOLE CHIUSE ANCHE NEL NORD SARDEGNA - Anche gran parte del nord Sardegna si è risvegliato sotto una coltre di neve. Qualche difficoltà nelle principali arterie stradali con rallentamento del traffico, ma Protezione civile, Anas e Polizia stradale stanno garantendo una circolazione in sicurezza. Scuole chiuse in molti Comuni, in particolare nel Goceano, ad Anela, Benetutti, Nule, e in Gallura, a Pattada, Buddusò, Tempio Pausania, Alà dei Sardi, Luras. Nel Sassarese neve anche bassa quota, a Osilo e Nulvi (480 metri sul livello del mare)dove sono state ugualmente chiuse le scuole con ordinanza del sindaco.