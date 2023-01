Maltempo: crolla capannone a Tonara, muore un asinello

(ANSA) - NUORO, 20 GEN - Continuano i disagi a causa delle nevicate copiose nei paesi montani della Barbagia Mandrolisai.

La copertura di un capannone per il ricovero degli animali è crollata sotto il peso della coltre bianca a Tonara, in località Perda e Ferru: tre asinelli sono rimasti schiacciati dalle travi e sono stati liberati dai vigili del fuoco di Sorgono, ma uno degli esemplari purtroppo è morto.

Ancora problemi sulle strade, in particolare sulla statale 389 Nuoro-Lanusei e sulla statale 131 all'altezza di Campeda, dove continua a nevicare. In azione uomini e mezzi spargisale dell'Anas e 23 pattuglie della Polstrada dislocate nei punti più critici.

Restano isolati da questa mattina a causa del black out elettrico e delle linee telefoniche i paesi più alti della Sardegna: da Desulo a Tonara, da Aritzo a Belvì e Gadoni.

