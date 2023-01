Donna scomparsa a Olbia, sub cercano il corpo in mare

I sommozzatori del quarto nucleo subacquei della Guardia Costiera di Cagliari hanno iniziato la ricerca in mare del corpo di Rosa Bechere, la 60enne scomparsa a Olbia dal 26 novembre 2022. Le ricerche sono inziate nella zona "Mogadiscio", nella darsena poco distante da via Aretino, dove si trova l'abitazione di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, la coppia indagata dalla Procura di Tempio Pausania per la scomparsa, il possibile omicidio e l'occultamento del cadavere della donna.

I due oggi non hanno risposto all'interrogatorio del pm Daniele Rosa, ma hanno deciso di collaborare rendendo dichiarazioni spontanee e hanno consegnato al magistrato un memoriale con la loro posizione sui fatti contestati, ai quali si ritengono estranei. Sui due pendono ipotesi di reato gravi: omicidio, occultamento di cadavere, rapina e e lesioni. Assistiti dall'avvocato Giampaolo Murrighile, hanno voluto precisare che hanno sempre aiutato Rosa Bechere, in maniera più assidua dopo che la donna, invalida al 100%, è rimasta sola per l'arresto del suo compagno, Davide Iannelli, in carcere a Bancali (Sassari) per omicidio. Nei due memoriali Meloni e Beccu spiegano ogni particolare: erano in possesso dell'auto della donna perché era stata lei ad affidargliela qualche giorno prima della scomparsa, perché aveva paura che gliela incendiassero, visto il clima difficile che si respirava in via Petta. Hanno spiegato che Rosa Bechere si sentiva minacciata, che aveva presentato delle denunce alle forze dell'ordine e che aveva acquistato e installato delle telecamere di videosorveglianza nel suo appartamento. E che già in passato si era allontanata da casa senza avvisare nessuno. "I miei assistiti sono sempre stati solidali con la signora Bechere e ci auguriamo che i loro memoriali possano essere utili sia per chiarire la loro posizione in questa vicenda, sia per contribuire a ritrovare in vita la persona scomparsa", dichiara l'avvocato Murrighile. L'interrogatorio è andato avanti per oltre tre ore nella caserma dei carabinieri del Reparto territoriale di Olbia.