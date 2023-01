Rischio crolli Cagliari: dai commercianti richiesta di aiuti

Sos dei commercianti di via Dettori, la strada del quartiere Marina chiusa al traffico per il rischio crolli, al Comune di Cagliari: non si sa ancora quando le attività potranno riaprire. E tante famiglie si sono ritrovate di punto in bianco senza uno stipendio.

L'appello, con richiesta di aiuti e ammortizzatori sociali per i dipendenti, è stato lanciato questa mattina in Municipio nel corso di un incontro con la partecipazione degli assessori alle attività produttive e ai lavori pubblici Alessandro Sorgia e Gabriella Deidda. Presenti anche i dirigenti dei settori Lavori pubblici, attività produttive e protezione civile.

"Siamo pronti a intervenire - ha spiegato Sorgia all'ANSA - ma bisogna tenere presente che le risorse del Comune sono limitate: necessario raccordarsi anche con la Regione. Al momento non siamo in grado di dare risposte sui tempi di possibile riapertura della strada: la prossima settimana comincerà il puntellamento dello stabile a rischio".

I commercianti presenteranno a breve un report con elenco delle attività e numero dei dipendenti per capire se e in che modo possono essere destinatari di aiuti speciali. "La riunione di oggi - prosegue Sorgia - è stata molto importante per parlare con molta chiarezza. Il tavolo naturalmente rimane aperto perché la situazione è in continua evoluzione. Presto avremo una riunione straordinaria di giunta per cercare di trovare delle soluzioni".