Sartiglia: partita macchina organizzativa edizione 2023

La macchina organizzativa della Sartiglia 2023 è partita e lavora a tempo pieno. "Entusiasmo alle stelle e voglia di riscatto dopo anni difficili", ha detto il prefetto Fabrizio Stelo al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza pubblica convocato oggi in Prefettura per illustrare il programma di massima dell'edizione 2023 della giostra equestre, prevista domenica 19 e martedì 21 febbraio.

Alla riunione, presieduta dal prefetto, erano presenti il questore, i comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco, il sindaco di Oristano, i presidenti del Comitato Sartiglia e della Pro Loco di Oristano, il dirigente della Polizia stradale, il comandante della Polizia municipale e i rappresentanti della Asl di Oristano e dell'Azienda Emergenza 118. "Sarà una edizione con un programma ricco di iniziative ed un nutrito corollario di appuntamenti musicali, gastronomici e culturali - ha detto il prefetto di Oristano - che, oltre a rappresentare una grande festa di comunità attrarrà, come nelle edizioni pre Covid, numerosi turisti richiamati dai miti della tradizione di uno dei più bei carnevali d'Italia".

"Auguro buon lavoro a tutti coloro che sono chiamati a lavorare all'organizzazione della manifestazione, perché possa svolgersi in maniera festosa, ma in una cornice di garanzie di massima sicurezza per tutti", ha concluso Stelo.