Maltempo: 70mm di pioggia, allagamenti e disagi nel Nuorese

Allagamenti e disagi per il maltempo nel Nuorese a causa delle forti raffiche di vento, che sta sfiorando i 50 km /h, e delle piogge. Basti pensare che sulle cime del Gennargentu sono caduti finora 70 millimetri piogge, mentre a Fonni e a Desulo si è arrivati sopra i 40 mm ma non sono stati segnalati danni.

Un albero è, invece, caduto all'altezza del bivio per Mamoiada, sulla strada statale 389 tra Nuoro e Lanusei. E' stato rimosso dal pronto intervento dei Vigili del fuoco mentre la Polizia stradale ha regolato il traffico.

A Nuoro i pompieri sono intervenuti per un allagamento in una palestra di via Trieste e per un cornicione pericolante in via Istiritta. Interventi anche a Budoni e San Teodoro per la messa in sicurezza di strade con alberi pericolanti vicini.

Nell'Oristanese, a monte Crispu a Bosa, è in corso un intervento dei Vigili del fuoco per recuperare un gregge di pecore rimasto isolato.