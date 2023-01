Ondata di maltempo, allerta vento e mareggiate nell'Isola

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizione meteo avverse per vento e mareggiate sui settori occidentali e sulle aree montuose della Sardegna.

L'allerta è prevista dalla mezzanotte di lunedì fino a mezzogiorno di mercoledì 18. In particolare, dalle 6 alle 18 di martedì 17 l'Isola sarà interessata da precipitazione da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I cumulati saranno elevati, compresi dai 40 ai 60 millimetri in 24 ore. Il vento di libeccio, fanno sapere gli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, soffierà forte lungo le coste esposte, con punte di 85 km all'ora. Mare molto agitato, con onde da 4 a 6 metri di altezza.

Temperature in calo, soprattutto nell'entroterra, a partire dalla serata di martedì 17 e fino a giovedì 19: le minime scenderanno sotto lo zero sopra i 750 metri, mentre le massime non supereranno gli 11 gradi. La neve imbiacherà i paesi del centro Sardegna, i rilievi del Gennargentu, i Sette Fratelli e il Montiferru.