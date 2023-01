Nuovo prefetto Nuoro, focus su attentati ad amministratori

"Sono arrivato in una terra stupenda, spero di lavorare bene e dare il mio contributo a risolvere i problemi del territorio, le premesse ci sono già tutte". Così il nuovo Prefetto di Nuoro, Gianfranco Dionisi, romano di 63 anni, arrivato pochi giorni fa nel capoluogo barbaricino, nel corso primo incontro con i giornalisti nella sede della Prefettura di Nuoro.

Dionisi è arrivato da Roma, dove è stato vice prefetto al ministero dell'Interno. "In questi giorni ho già incontrato i dirigenti delle forze dell'Ordine: il Questore i Comandanti dei Carabinieri , Guardia di Finanza e Vigili del fuoco, la Procuratrice Patrizia Castaldini , il Vescovo e le autorità religiose del territorio - ha proseguito Dionisi - Sono stati incontri molto proficui durante i quali abbiamo discusso dei dossier su sicurezza pubblica, criminalità, calamità naturali, emergenze sociali quale la sanità che in questo periodo sta affliggendo maggiormente la Sardegna. Abbiamo toccato anche i temi del disagio giovanile, della violenza di genere, della crisi sulle materie prime e sull'energia e la piaga degli attentati agli amministratori, di cui mi voglio occupare ai massimi livelli, partecipando a breve a un osservatorio nazionale con focus sulla Sardegna".

Il Prefetto ha poi parlato dell'urgenza di fissare un calendario di appuntamenti per "una serie di incontri a tappetto con gli amministratori del territorio e capire così quali sono le loro esigenze sui vari argomenti di mia competenza. Ringrazio il Prefetto Luca Rotondi che mi ha preceduto e che ha fatto un lavoro encomiabile a Nuoro - ha concluso il rappresentante del Governo a Nuoro - Io intendo proseguire su quella china con impegno ed entusiasmo e stimolare la politica regionale e romana sui dossier di questa terra".