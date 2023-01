Basket: Dinamo Banco di Sardegna pronta per sfidare Brindisi

Chiudere il girone di andata della LBA con una vittoria per scalare posizioni in classifica e confermare la ritrovata verve di squadra. È questo l'obiettivo della Dinamo Banco di Sardegna per la gara contro Brindisi, in programma domenica alle ore 19.30 al PalaSerradimigni di Sassari.

"E' una partita molto importante dopo il successo di Reggio Emilia, sappiamo che dobbiamo essere continui e poter conquistare delle vittorie consecutive. Brindisi è una squadra di talento, che ha molti giocatori che attaccano 1 contro 1, dovremo fare una partita difensivamente di alto livello", spiega coach Piero Bucchi presentando la sfida di domenica.

"Abbiamo come obiettivo quello di arrivare ai playoff, ogni partita è un piccolo mattoncino per raggiungere questo traguardo, è una partita difficile ma che vogliamo affrontare nel migliore dei modi, dobbiamo essere bravi a rimanere lucidi e sapere che si risolverà probabilmente punto a punto", ha concluso.