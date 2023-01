Cospito: Verini (Pd), situazione non è rassicurante

(ANSA) - SASSARI, 12 GEN - "Abbiamo parlato anche con i medici oltre che con lui, al momento non è apparentemente in grave pericolo, ma siccome ha rinunciato al cibo da molto tempo ci sono livelli del sangue che stanno diminuendo e che potrebbero creare in ogni momento scompensi a organi vitali". Lo ha detto il senatore del Pd Valter Verini all'uscita dalla visita al carcere di Bancali (Sassari) dove è detenuto Alfredo Cospito. "La situazione è sì sotto controllo ma non è certo rassicurante, anche se come dice lui stesso non risultano pericoli imminenti", ha aggiunto Verini che era accompagnato dai deputati Debora Serracchiani, Andrea Orlando e Silvio Lai.

(ANSA).