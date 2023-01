Università Cagliari, Career day per affacciarsi mondo lavoro

Due giorni di incontri, colloqui di lavoro, workshop, seminari e talk. È il Career Day, organizzato dall'Università di Cagliari in collaborazione con l'assessorato del Lavoro e l'Aspal.

La due giorni è in programma il 12 e 13 gennaio al centro congressi della Fiera (ingresso lato Coni). L'obiettivo è mettere in contatto giovani laureati e studenti con il mondo del lavoro. Saranno più di 80 le imprese presenti. Ma ci sarà spazio anche per sei workshop, due seminari e un talk. Interverranno docenti, imprenditori e esperti.

L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, sarà incentrata principalmente sui temi della transizione ecologica e digitale.

Si parlerà, tra le altre cose, delle nuove professioni, mobilità transazionale, ricerca attiva di lavoro, personal branding e web reputation. Sia il 12 che il 13, dalle 9 alle 17, saranno disponibili le postazioni informative dell'Università di Cagliari e dell'Aspal per illustrare servizi e opportunità del mondo del lavoro. Inoltre in entrambi i giorni, dalle 15 alle 17, sarà possibile presentarsi agli stand delle aziende per avere informazioni o per presentare il proprio curriculum vitae anche se non si è stati convocati per un colloquio di selezione.

Il Career day si concluderà il 13 gennaio alle 17 con i saluti istituzionali, l'inaugurazione dell'evento #UniCaGreen e la proclamazione dei vincitori delle sfide, una delle novità di questa edizione: alcune aziende, infatti, nelle scorse settimane hanno proposto dei temi e invitato studenti e laureati a proporre soluzioni. Tra i premi, tirocini e percorsi di affiancamento in azienda. "L'Università di Cagliari - ha affermato il prorettore Fabrizio Pilo - è impegnata a frenare la fuga dei cervelli creando un contesto stimolante per la crescita professionale dei nostri laureati".

L'assessora al lavoro Ada Lai ha ribadito il concetto e allargato il discorso: "I giovani devono essere i protagonisti della nostra società - ha detto -. E' proprio l'alta formazione che permetterà ai nostri giovani di restare. Il nostro progetto e quello di far ritornare i sardi nell'isola".

Per la direttrice dell'Aspal Maika Aversano è importante puntare "sulle politiche attive per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro offrendo un servizio di orientamento che si integra con quello di job placement offerto dall'Università"..