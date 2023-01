Quartu, stop alle mense nelle scuole oggi e domani

Stop alla mensa nelle scuole di Quartu oggi e domani. La sospensione del servizio è legata a un decreto urgente del presidente del Tar Sardegna, che però ha previsto la prosecuzione del servizio in attesa del dibattimento. Una proroga che non è stata possibile per l'amministrazione.

"Il provvedimento - si legge in una nota del comune - è stato assunto nella forma di misura cautelare 'ante causam', senza che l'amministrazione comunale abbia potuto esporre le proprie ragioni, a seguito di un'istanza, pervenuta la sera del 5 gennaio, di un'azienda concorrente esclusa dalla gara d'appalto aggiudicata nei mesi scorsi a Compass Group Italia SpA e Catering Più Srl. Per quanto rammaricata per l'accaduto - spiega il municipio - l'amministrazione è assolutamente certa del proprio buon operato, e, rappresentata dall'avvocato Mauro Tronci, è fiduciosa che il prossimo martedì 10 gennaio potrà rappresentare innanzi al Presidente del Tar tutte le sue valide ragioni per l'avvio del nuovo e tanto atteso servizio mensa".

"L'effetto del decreto cautelare del Tar Sardegna del 7 gennaio è quello di far proseguire il servizio di mensa scolastica nella giornata di oggi 9 gennaio e di domani 10 gennaio al gestore uscente in proroga tecnica, in attesa dell'avvio del servizio con la nuova società aggiudicatrice del servizio di mensa scolastica. Nessuna sospensione del servizio o eventuale disservizio, pertanto, può essere attributo al Tar, che al contrario, con la misura presidenziale provvisoria ha disposto, in tempi radissimi che la ditta esclusa dalla gara (il gestore uscente in proroga tecnica) "prosegua il servizio nelle giornate del 9 e 10 gennaio". Così il Tar precisa la decisione assunta lo scorso fine settimana con un provvedimento che ha portato poi il Comune di Quartu a sospendere il servizio nelle scuole.

Le parti sono state convocate per martedì 10 gennaio alle ore 12, "nel più breve tempo possibile", dinanzi al presidente del Tar per chiarimenti, dopo di che sarà adottata in tempi strettissimi la decisione cautelare. "Abbiamo verificato l'impossibilità di proseguire il servizio come il nostro legale dimostrerà domani - spiegano all'ANSA dal Comune - L'amministrazione non ha potuto procedere con un proroga tecnica per l'indisponibilità di due delle tre società che gestivano le mense e anche perché dall'1 gennaio 2023 tutti i dipendenti sono già stati assunti dal nuovo concessionario".