A 190 chilometri orari su Statale 131, automobilista multato

Un automobilista che sfrecciava sulla 131 a 190 km orari. E poi tre veicoli sequestrati, nove patenti ritirate (come sanzioni accessorie) e denunciati quattro conducenti, di cui 2 neopatentati, per guida in stato di ebbrezza con conseguente sospensione della patente e decurtazione dei punti. Sono le cifre principali dell'attività della polizia stradale nel weekend dell'Epifania tra Cagliari e provincia.

In particolare, nella notte tra il 6 e 7 gennaio, le pattuglie della Sezione di Cagliari e dei distaccamenti della provincia sono state impegnate nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza, effettuando posti di controllo nel capoluogo anche con il supporto del camper con test di screening Drug Wipe 5s, gestito dai medici e sanitari della Polizia di Stato. Sono stati controllati 96 veicoli e 116 persone.

Tra le sanzioni, quattro hanno riguardato l'utilizzo di telefono cellulare durante la guida e tre il superamento dei limiti di velocità. Come sempre- si legge in una nota- l'obiettivo della Polizia di Stato è sempre quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre il numero delle vittime da incidente stradale.