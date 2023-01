Il Cagliari di Ranieri sotto torchio, in campo per la Befana

Lavoro anche nel giorno della Befana per il Cagliari che ha iniziato martedì scorso la cura Claudio Ranieri. Il nuovo mister sta conoscendo e studiando la squadra con due obiettivi: dare indicazioni definitive al direttore sportivo Nereo Bonato per le operazioni di mercato, poi preparare i rossoblù per la prima partita della nuova era, quella con il Como in programma il 14 gennaio alla Domus.

Oggi prima parte dedicata a tecnica e a possessi. A seguire partita a campo ridotto. Hanno continuato il personalizzato Di Pardo, Mancosu e Rog. Il gruppo si ritroverà domani, per allenarsi al mattino.

Ranieri partirà dal Cagliari ultima versione, con Lapadula e Pavoletti davanti. Per il resto il 71enne tecnico romano lo ha già detto: non esiste un modulo fisso, gli schemi saranno adattati alle caratteristiche dei giocatori. Il Cagliari anti Como potrebbe cominciare da un prudente 4-4-2 per trasformarsi magari a seconda delle necessità in un 3-5-2. Perché - come ha ribadito Ranieri anche in conferenza stampa - l'atteggiamento e la posizione degli uomini possono cambiare nel corso della gara.

Di sicuro si sta puntando anche in questi giorni su un obiettivo: far arrivare presto e bene in area avversaria palloni su palloni per sfruttare le potenzialità realizzative di Pavoletti e Lapadula. Senza dimenticare Luvumbo.

Con Mancosu, Deiola e Rog ancora fuori causa o comunque non al 100%, Ranieri punterà in mediana sui centrocampisti utilizzati da Liverani nelle ultime uscite. E bisogna anche capire quali potranno essere le scelte del nuovo mister per i due centrali difensivi anche in considerazione del fatto che per il Como potrebbe essere pronto anche Goldaniga.

Ma l'obiettivo di Ranieri è portare in rossoblù il difensore della Sampdoria Omar Colley.