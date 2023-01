Basket: Dinamo Banco di Sardegna cerca punti a Reggio Emilia

La Dinamo Banco di Sardegna vola a Reggio Emilia dove domenica pomeriggio, palla a due alle 17,30, affronterà la Unahotels nella penultima gara di andata della LBA. Una partita che i biancoblu devono assolutamente vincere per evitare di essere risucchiati nella zona retrocessione, distante appena 2 punti. Vincere a Reggio Emilia potrebbe significvare anche tenere accesa una fiammella di speranza per l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia, ma per questo dovrebbero realizzarsi una serie di incastri fra i risultati delle altre partite. Una combinazione quasi impossibile dopo l'amara sconfitta incassata lunedì al PalaSerradimigni contro Brescia.

"Siamo consapevoli che a Reggio Emilia sarà una partita difficile, siamo arrabbiati non per la prestazione ma per il risultato maturato con Brescia, volevamo fortemente la vittoria, peccato per l'ultimo quarto che ha permesso ad una squadra forte come la Leonessa di rientrare e di giocarla punto a punto -spiega coach Piero Bucchi presentando la sfida di domenica.

"Abbiamo sempre lavorato bene e lo stiamo continuando a fare, i ragazzi danno tutto e sono consapevoli di quanto sarebbe importante strappare un successo a Reggio - continua Bucchi - Spero di avere la squadra al completo, sia Gentile che Treier stanno mettendo chilometri nel motore dopo gli stop, anche Dowe cerca la miglior condizione dopo gli oltre due mesi di assenza.

Dobbiamo ripartire dalle nostre certezze, difendere, che è il nostro mantra, e riuscire a essere continui per tutta la partita".