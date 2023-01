Covid: 499 nuovi casi e nessun decesso in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 GEN - In Sardegna nelle ultime 24 ore nessun decesso e sono 499 i casi confermati di positività al Covid (di cui 466 diagnosticati con tampone antigenico), contro gli 890 del precedente bollettino.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.878 tamponi.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 7 (stabili), quelli in area medica sono 123 (- 1).

I casi di isolamento domiciliare sono 6.158 (-102). (ANSA).