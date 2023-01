Basket: inizia male l'anno per la Dinamo, ko con Brescia

Il 2023 comincia nel peggiore dei modi per la Dinamo Banco di Sardegna, sconfitta in casa dalla Leonessa Brescia (92-94 dopo un supplementare) e praticamente fuori dalle Final Eight di Coppa Italia.

Coach Piero Bucchi mastica amaro. "Mi dispiace molto perché eravamo riusciti ad indirizzare il match nel terzo quarto, trovando equilibrio e riuscendo a prendere un ottimo margine.

Abbiamo commesso degli errori nell'ultimo periodo, non siamo riusciti a gestire il vantaggio - analizza il tecnico della Dinamo Sassari - e quando arrivi punto a punto contro una squadra di grande talento come Brescia puoi perdere. Peccato perché i ragazzi avevano trovato la chiave per fare il break e riuscire a capire come poter vincere la partita. Non ho messo Dowe perché ho pensato di finire con il quintetto migliore alla fine. Brucia di più delle altre perché siamo fuori dalle Final Eight e perdiamo un match che avremmo potuto vincere", conclude Bucchi.

"Siamo arrabbiati. Peccato, questo è il basket - commenta Filip Kruslin, autore di 16 punti con 4/7 da tre punti, sei rimbalzi e cinque assist - avevamo giocato un'eccellente partita ed eravamo riusciti a costruire un vantaggio importante di 15 punti, non abbiamo gestito bene l'ultimo quarto, abbiamo commesso degli errori in difesa e li abbiamo pagati contro una squadra che ha molto talento e che può metterti in difficoltà in qualsiasi momento. Quando arrivi punto a punto alla fine al supplementare puoi perdere".