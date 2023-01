Covid: nessun decesso e 576 contagi nell'Isola

Nessun decesso in Sardegna dove si registrano 576 ulteriori positività al Covid, comprendendo anche alcuni contagi non indicati nei giorni scorsi, perché non trasmessi dalle rispettive Asl.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6, mentre scendono a 124 quelli in area medica (-2). Infine sono 6415 i casi di isolamento domiciliare (+324).