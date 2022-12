Scivola da scogliera a Cannigione, salvata con l'elicottero

E' scivolata mentre faceva una passeggiata sulla scogliera della spiaggia Le Piscine, in località Tanca Manna a Cannigione e non è più riuscita a risalire, anche a cause delle ferite riportate. Una donna è stata così soccorsa e tratta in salvo dai Vigili del fuoco di Arzachena, subito intervenuti sul posto.

La donna, che ha riportato alcune fratture, è stata recuperata grazie all'elicottero del nucleo di Fertilia, per poi essere affidata al personale del 118 che l'ha trasportata all'ospedale di Olbia.