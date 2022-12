Rapina all'Ufficio postale di Cala Gonone

Sono scappati a mani vuote i rapinatori che stamattina hanno fatto irruzione all'ingresso dell'Ufficio postale di Cala Gonone, mentre un'impiegata era appena arrivata per aprire il locale. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola, sono quattro i malviventi mascherati che si sono presentati davanti alla donna intorno alle 8. Non è chiaro cosa sia intervenuto nel frattempo ma i banditi si sono spaventati e sono scappati a bordo di un'auto prima ancora che l'impiegata aprisse l'ufficio. Un fuoristrada abbandonato è stato ritrovato nel pomeriggio nella strada panoramica di Su Littu, sul quale i militari stanno indagando per accertare se sia stato il mezzo usato dai rapinatori per la fuga. Gli investigatori hanno anche acquisito il contenuto delle telecamere dell'Ufficio postale, immagini ritenute preziose per risalire agli autori.