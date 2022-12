Chiamati per lite in casa, carabinieri trovano marijuana

Un vivace litigio in una casa di via Is Mirrionis che ha fatto intervenire i carabinieri. Poi, i militari, giunti sul posto, hanno rinvenuto un involucro di cellophane, contenente 120 grammi di canapa indiana, custodita all'interno dello zaino di uno degli abitanti della casa: inevitabile per lui la denuncia per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Tutto era nato per caso. Un passante, preoccupato, ha chiamato i carabinieri. Marito e moglie stavano bisticciando: pomo della discordia, la gestione di un cane. Sul posto sono arrivati i carabinieri. E i militari hanno sentito subito il caratteristico odore della marijuana, scoprendo la droga.

In un'altra operazione a Senorbì i carabinieri, nel corso di un servizio finalizzato al censimento e controllo degli ovili, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'alloggio occupato da una coppia di conviventi. All'interno di un barattolo per alimenti in cucina i militari hanno rinvenuto circa 50 grammi di marijuana. I due, che percepiscono il reddito di cittadinanza, sono stati denunciati per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.