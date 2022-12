Basket: Bucchi suona carica alla Dinamo, vogliamo le Final 8

La Dinamo Banco di Sardegna punta ancora alle Final Eight di Lega A di Basket e il centro Luca Gandini e il coach Bucchi suonano la carica in vista del match contro Brescia. l'appuntamento è per il 2 gennaio, alle 20.45, al Palaserradimigni.

"Sono ottimista anche se ci aspettano delle partite molto dure a cominciare da quella con Brescia che è in grande forma, poi Reggio che deve assolutamente riscattarsi e Brindisi che è in corsa per le Final Eight, pensiamo ad una partita alla volta e adesso contro la squadra di Magro - dice il centro triestino - Dopo la sosta stiamo crescendo tantissimo come squadra, ci stiamo allenando molto bene e intensamente, non è facile farsi trovare pronti, ma quando il coach ci chiama in causa cerchiamo di dare tutto".

Coach Bucchi è ancora arrabbiato per Venezia ma cerca di guardare avanti: "Non mi è ancora passata, ma lasciamo stare guardiamo avanti e concentriamo le nostre energie su Brescia, che sta giocando benissimo, ha un roster molto competitivo ed è in lotta per le Final Eight. Noi siamo convinti della bontà del nostro lavoro, ci stiamo allenando molto bene, abbiamo avuto molti problemi di infortuni e influenze, speriamo di poter essere presto al completo" "Ho ringraziato davanti a tutto il gruppo Devecchi, Chessa, Raspino e Gandini, sono ragazzi esemplari che non solo ci danno una grossa mano in allenamento e sono sempre positivi, ma quando vengono chiamati in causa danno sempre il massimo, non posso far giocare tutti, ci sarebbe confusione, devo fare delle scelte, ma per esempio Tommy a Malaga, Chessa in casa con Napoli e Gandini con Jack a Venezia hanno giocato ottime partite e non è facile, per questo li ho voluti ringraziare davanti a tutti".