Barca su scogli a La Maddalena, terzo incidente in un mese

(ANSA) - LA MADDALENA, 30 DIC - Terzo incidente in mare in questo ultimo scorcio dell'anno nelle acque dell'arcipelago di La Maddalena. Una barca da diporto, una pilotina di sei metri e mezzo utilizzata per pescare, in fase di rientro verso il porto ha impattato sugli scogli in località "testa del polpo", dove il fondale è basso.

Le due persone a bordo, due residenti nel Cagliaritano in vacanza da parenti nel nord della Sardegna, non hanno subito lesioni e hanno contattato immediatamente il Numero Blu 1530 richiedendo aiuto mentre il natante stava iniziando ad imbarcare acqua.

La sala operativa della Capitaneria di Porto di La Maddalena è intervenuta con la Motovedetta Search and Rescue C.P. 870. I militari sono riusciti a disincagliare e a trasferire la barca nel vicino pontile di "Marina di Giardinelli", mettendola in sicurezza per scongiurare eventuali rischi di inquinamento.

Infine è stata tirata a secco per le successive riparazioni.

La Guardia Costiera, dopo tre incidenti alla Maddalena - entrambi il 6 dicembre con due morti e tre feriti gravi - lancia un appello perché i diportisti "prestino maggiore prudenza ed attenzione nel corso della navigazione, moderando la velocità e rispettando la distanza dalla costa, posto che l'inosservanza di queste basilari regole può seriamente mettere a repentaglio la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente". (ANSA).