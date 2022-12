Tennis: Mazzella e Dessolis si confermano campioni sardi

Manuel Mazzella (Moneta La Maddalena) e Barbara Dessolis (Tc Cagliari) si confermano campioni nel singolare dei campionati assoluti sardi di tennis.

Mazzella ha battuto in finale il sassarese Matteo Mura con il punteggio di 6-1, 6-0. Tra le donne, invece, Dessolis ha sconfitto la compagna di squadra Beatrice Zucca per 6-2, 6-1.

È stata la conclusione del torneo, ospitato dal Tennis Club Cagliari, con 235 iscritti fra singolari e doppi.

Premiati anche i vincitori delle gare di doppio, la coppia sassarese (Torres tennis) formata da Andrea Cherchi e Gianluca Sarais si è aggiudicata il doppio maschile battendo in rimonta (4-6, 7-5, 10-6) Stefano Zedda e Alessio Dimartino del Tc Decimomannu.

Coppa anche alle sorelle Barbara e Marcella Dessolis che si sono confermate per la terza volta consecutiva regine nel doppio femminile battendo Chiara e Beatrice Zucca per 6-4, 6-4.

Nel doppio misto vittoria della coppia formata da Beatrice Zucca e Alberto Sanna, del Tc Cagliari.