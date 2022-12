Con l'auto vola sotto un ponte, 46enne illeso a Nuoro

Un automobilista nuorese di 46 anni è precipitato con il suo fuoristrada sotto un ponte che attraversa una condotta di deflusso per l'acqua piovana a "Marreri", sulla strada che collega Nuoro alla Statale 131 Dcn.

Complesse le operazioni di salvataggio messe in campo dai Vigili del fuoco del comando provinciale intervenuti sul posto: i pompieri per recuperare il conducente del veicolo - che è rimasto fortunatamente illeso - hanno dovuto allestire una sorta di "rampa" attraverso la quale far risalire l'uomo, adagiato su una barella trasportata a mano dai vigili.

Nel luogo dell'incidente sono arrivate anche due pattuglie della Questura di Nuoro e due ambulanze del 118 che, però, non sono state utilizzate.