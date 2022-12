Comune Nuoro abbatte costi Tari e suolo pubblico per imprese

(ANSA) - NUORO, 29 DIC - Duecentodieci mila euro destinati alle imprese e alle utenze non domestiche colpite da anni di crisi per la pandemia e dalle tensioni internazionali. Sono i contributi previsti da due delibere licenziate dalla giunta comunale di Nuoro per abbattere la tassa sull'occupazione del suolo pubblico e la Tari. Il primo provvedimento assegna 124 mila euro per contributi Tari 2022 ai cinema, teatri, musei, associazioni, impianti sportivi, alberghi, attività commerciali, ma anche artigianali.

La seconda delibera assegna un contributo di 86 mila euro per l'abbattimento del 50% canone unico patrimoniale Osap 2022, a favore degli operatori commerciali che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande con occupazione del suolo pubblico, nonché di coloro che esercitano l'attività nelle aree mercatali. "La crisi economica causata prima dalla pandemia e ora dalle tensioni internazionali sta mettendo a dura prova diversi settori economici, da quello produttivo, a quello commerciale, fino al mondo della cultura - spiega il sindaco Andra Soddu - Con la ripresa delle normali attività assistiamo a un progressivo miglioramento, ma ancora le difficoltà non sono superate. Negli ultimi tre anni siamo intervenuti più volte per sostenere questi settori e continueremo a farlo ogni qualvolta ne avremo la possibilità".

"Diamo una risposta politica alle richieste degli operatori commerciali e dei settori produttivi cittadini - commenta l'assessora al Bilancio Rachele Piras - Una boccata d'ossigeno che in un caso porta a ridurre del 50% il canone unico per l'occupazione del suolo pubblico e nell'altro a restituire alla città le risorse impegnate nella tassa sul recupero dei rifiuti urbani". (ANSA).