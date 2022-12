Esercitazione antincendio nel porto fluviale di Bosa

Un' esercitazione antincendio si è svolta stamattina nel porto fluviale di Bosa, sotto la direzione della Guardia Costiera della cittadina del Temo in collaborazione con i Vigli del Fuoco del distaccamento di Cuglieri e la Croce Rossa Italiana. Si tratta di una esercitazione che rientra tra le attività periodiche che l'Autorità Marittima ha il compito di programmare per testare l'efficienza delle procedure d'intervento.

Un'attività che consente di tenere sempre aggiornato l'elenco delle risorse umane e materiali disponibili e tal scopo ha coinvolto anche la componente Search And Rescue (Sar). Lo scenario operativo prescelto prevedeva un incendio di lieve entità a bordo di un'unità da diporto in prossimità del distributore di carburante della banchina fluviale, un live incendio scaturito dalla perdita di carburante dal motore che provocava la combustione degli abiti del diportista presente a bordo.

L'intervento prevedeva anche l'intervento di una idro-ambulanza della Croce Rossa di Bosa e dei Vigili del Fuoco. Tutto è stato gestito sul posto avanzato di coordinamento direttamente dal Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo, Tenente di Vascello Fabrizio Frascella, insieme con i collaboratori della Sala operativa della Guardia Costiera locale, mediante l'utilizzo dei mezzi estinguenti di bordo. Operazione che si è conclusa con la fase di ordine pubblico e gestione dell'intervento via terra del personale sanitario.