Calcio: Cagliari in vacanza, ripresa il 3 con Ranieri

Una vacanza che fa rima con speranza: la vittoria con il Cosenza ha riaperto la possibilità per il Cagliari di rientrare, con un altro successo, tra le prime otto del campionato. E dal 3 gennaio, giorno della ripresa degli allenamenti, al comando delle operazioni ci sarà Claudio Ranieri.

Per il tecnico delle due promozioni di fila di tre decenni fa due settimane scarse per provare a iniziare con il botto il girone di ritorno: si comincia il 14 gennaio alla Domus contro il Como dell'ex Cerri.

In mezzo tanto da fare. La prima missione è quella di accelerare il recupero di quattro giocatori: Goldaniga, Rog, Mancosu e Deiola. Il difensore è già con il gruppo da qualche settimana, ma deve rimettersi al passo con i compagni sotto il profilo atletico. Rog e Mancosu seguiranno una tabella personalizzata anche in questi giorni di vacanza per farsi trovare pronti all'appuntamento con il nuovo tecnico.

Per Deiola, che ha subito un intervento alla caviglia, bisogna aspettare: i tempi di recupero sono più lunghi. Di Pardo e Pavoletti sono di fatto già pronti ad allinearsi con gli altri.

Attenzione, però, anche al mercato: uno dei primi incontri tra Ranieri e il direttore sportivo Bonato, prima della firma del contratto, ha riguardato proprio le indicazioni relative ai possibili rinforzi. Il Cagliari potrebbe operare in due direzioni. La prima: smaltire la rosa cercando una sistemazione per chi ha giocato meno o rischia di non riuscire a inserirsi nel nuovo progetto. La seconda: trovare giocatori adatti al ritmo della B, uno in difesa e forse anche due a centrocampo. In mediana, anche se un po' ritardo, anche Liverani si era reso conto dell'importanza dei polmoni e della freschezza di un giocatore come Kourfalidis: potrebbero arrivare giocatori con le caratteristiche del greco.

Due punti interrogativi: Nandez come possibile partente (ha richieste anche dall'estero) e Nainggolan come possibile ritorno, dopo aver rescisso il contratto con l'Anversa.

L'ultima parola spetta a Ranieri.