Aerei: procedura d'emergenza per voli Alghero, vertice il 4

"Abbiamo fissato un incontro tecnico per il 4 gennaio con ministero dei Trasporti, Enac e Regione Sardegna che ci consentirà di garantire, con una procedura di emergenza, i collegamenti tra l'aeroporto di Alghero e gli scali di Roma e Milano. Su questo punto l'attenzione del Governo è massima, così come è massimo il sostegno alla Regione per un modello sardo di continuità che sia corrispondente alle esigenze della Sardegna". Lo ha detto l'assessore dei Trasporti, Antonio Moro, al termine dell'incontro a Roma con il vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Galeazzo Bignami, al quale ha partecipato anche il presidente della commissione Trasporti della Camera, Salvatore Deidda (FdI). "Stiamo mettendo in campo - ha detto il deputato di Fratelli d'Italia - tutto l'impegno possibile per supportare la Regione nel garantire al nord ovest e all'aeroporto di Alghero un sistema di continuità territoriale e lo stiamo facendo con il supporto del Governo con il vice ministro Bignami e l'Enac e siamo convinti di trovare la soluzione rispettando i tempi. Inoltre, abbiamo anche parlato della possibilità di aprire tratte con altri aeroporti italiani e sperimentare nuovi sistemi di continuità territoriale. Un dialogo continuo che approfondiremo con tutti i commissari della Trasporti, tramite l'indagine conoscitiva sul trasporto aereo che partirà alla Camera dei deputati a gennaio".

Intanto si attende di conoscere la data per la seduta pubblica in cui saranno aperte le buste dell'offerta economica delle tre compagnie aeree che hanno presentato la candidatura a svolgere il servizio pubblico sulle rotte di Olbia e Cagliari: Ita, Volotea e AeroItalia. La gara prevede un'asta al ribasso con base di circa 52 milioni di euro: il Cagliari-Fiumicino-Cagliari vale 18,848 milioni (iva inclusa), quello per Linate 11,266 mln.

Olbia parte da quasi 4 mln per la tratta da e verso Fiumicino e altrettanti per Linate. Più remunerativo anche se snobbato, il collegamento da Alghero che prevede 8,7 milioni su Fiumicino e 5,14 su Linate.