Fuori strada con l'auto che si ribalta, muore un 35enne

E' finito fuori strada con la sua auto che si è ribaltata ed è morto sul colpo. Un 35enne è deceduto questa mattina all'altezza del km 14 sulla strada statale 196 "di Villacidro", a Villasor, nel Sud Sardegna.

L'incidente è avvenuto verso le 9:30. Per cause ancora da accertare il 35enne stava percorrendo il tratto di strada quando ha perso il controllo del mezzo finendo in cunetta: l'auto si è ribaltata e per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.

Immediati i soccorsi del 188 giunti sul posto, ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che costatarne il decesso.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine: il traffico sta subendo rallentamenti ed è stato istituito il senso unico alternato.