Frontale tra due auto a Sassari, un ferito

Incidente stradale all'angolo tra via Cordella e via Cesaraccio a Sassari. Intorno alle 9,45 una squadra operativa dalla sede centrale dei Vigili del Fuoco è intervenuta dopo che due vetture, per cause da accertare, si sono scontrate. quasi frontalmente. Uno degli occupanti è stato trasportato al Pronto soccorso per accertamenti dal personale del 118. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale.