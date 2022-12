Cospito: nuove scritte a Cagliari "fuori dal 41 bis"

A distanza di poco meno 10 giorni dal blitz degli anarchici che hanno preso di mira la filiale della Bnl in piazza Giovanni XXIII a Cagliari danneggiando gli esterni e scrivendo frasi a supporto di Alfredo Cospito, in carcere al 41 bis nel penitenziario di Sassari e da circa due mesi in sciopero della fame, compaiono nuove scritte nel capoluogo sardo.

Al centro di via Manno, una delle strade commerciali più importanti della città, è stata scarabocchiata la frase "Fuori Alfredo dal 41 bis". Utilizzata una vernice nera e la scritta, stavolta, non è accompagnata da alcun simbolo che richiama gli anarchici.