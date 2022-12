Aerei: tre offerte dei vettori per voli agevolati Sardegna

Sono tre le compagnie che hanno presentato l'offerta per la gara per l'aggiudicazione delle rotte agevolate in regime di continuità territoriale da e per la Sardegna. Si tratta di Ita, Volotea e AeroItalia per i collegamenti tra Olbia e Cagliari e gli scali di Milano-Linate e Roma-Fiumicino, mentre per il collegamento dall'aeroporto di Alghero-Riviera del Corallo sono interessate solo Ita e Volotea. Lo conferma all'ANSA l'assessore dei Trasporti Antonio Moro subito dopo la scadenza del termine delle 13 previsto dal bando europeo per la presentazione delle offerte.

Alle 15 la commissione procederà all'apertura delle buste con le offerte tecnica ed economica di ciascun vettore, successivamente, entro il 31 dicembre negli auspici dell'assessorato, sarà stilata graduatoria e all'assegnazione provvisoria. Per l'assegnazione definitiva e il via alla vendita dei biglietti, però, si dovrà attendere la scadenza del termine del 31 gennaio per le eventuali offerte di altri vettori senza la compensazione economica degli oneri di servizio pubblico.



L'apertura delle buste darà luogo a una procedura di aggiudicazione provvisoria, perché per avere l'assegnazione definitiva si dovrà attendere il 31 gennaio, per le clausole: fino a quella data infatti altre compagnie potranno decidere di offrire i voli a tariffa agevolata, ma senza la compensazione economica, come è accaduto nell'ultimo anno con Ita e Volotea. Prima dell'assegnazione definitiva i biglietti non potranno essere messi in vendita, presumibilmente non prima dei primi giorni di febbraio.