Calcio: il Cagliari ritrova il sorriso, 2-0 al Cosenza

(ANSA) - CAGLIARI, 26 DIC - Il Cagliari si presenta a Claudio Ranieri con una vittoria sul Cosenza. Il tecnico romano arriverà a gennaio, ma nel frattempo Pisacane, in panchina al posto di Muzzi, out all'ultimo per problemi di salute, regala all'allenatore subentrato a Liverani tre punti fondamentali per allontanarsi dai playout e provare a recuperare terreno sulla zona playoff. Due a zero, tutto nella ripresa. Nel tabellino dei marcatori il solito Lapadula, settimo gol stagionale, al 65', e l'inedito Lella, all'85', alla prima marcatura in serie B. A dargli la palla del piattone indirizzato all'angolino è stato proprio Lapadula dopo una bella iniziativa di Nandez sulla destra. Lapadula invece aveva aperto le marcature di testa su corner di Kourfalidis. L'italo peruviano ha segnato anticipando il compagno di squadra Pavoletti, appena entrato al posto di Luvumbo.

Un successo in qualche modo da dedicare a O'Neill, il giocatore uruguaiano, ex rossoblu, scomparso il giorno di Natale a Montevideo.

O'Neill è stato ricordato con un minuto di silenzio, con due striscioni delle curve e con un lungo applauso di tutto lo stadio.

Tre punti e una classifica che cambia: rossoblu ora momentaneamente a un solo punto dall'ottavo posto che vale l'accesso ai playoff. Le lunghezze di distanza dai playout sono diventate cinque. Sicuramente la squadra ha risentito a livello mentale della svolta tecnica: per tutti è stato la giornata del nuovo inizio con tanto da dimostrare al tecnico che verrà. Buono l'approccio del Cagliari (anche un palo di Falco) nella prima mezz'ora, seguito da un momento di stanca.

Il Cosenza, però, non ne ha approfittato, anche se a inizio ripresa ha iniziato a fare paura. Il gol del Cagliari è arrivato forse nel momento migliore degli ospiti, dopo un miracolo di Radunovic su Rispoli. Partita più facile dopo il gol di Lapadula, chiusa a cinque minuti dalla fine con il Cosenza sbilanciato in avanti. Due a zero, e ora la sosta. E poi arriva Ranieri. (ANSA).