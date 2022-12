Scontro tra due auto sulla statale 130, due feriti

(ANSA) - CAGLIARI, 24 DIC - Due auto, una Bmw e un'utilitaria, si sono scontrate sulla statale sulla statale 130 al Km 14.800, all'altezza del bivio per Decimomannu: due persone sono sono state trasportare in ospedale.

Una donna alla guida dell'utilitaria è stata trasportata con codice rosso al pronto soccorso, mentre la passeggera che viaggiava con lei non ha avuto bisogno di cure. L'altro conducente è stato portato in codice giallo in ospedale per accertamenti.

Sul posto, oltre all'elisoccorso, i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, e i Carabinieri per i rilievi.

