Covid: due morti ma contagi ancora in calo nell'Isola

Due decessi in Sardegna dove si registrano, nelle ultime 24 ore, 266 ulteriori casi di positività al Covid rispetto ai 291 della rilevazione precedente. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2015 tamponi con un tasso di positività del 14,4%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva calano a 6 (-1) e quelli in area medica a 121 (-1). Crescono di nuovo, invece, le quarantene: sono 6064 i casi di isolamento domiciliare (+164).

I due decessi si sono verificati uno nel territorio della Asl di Cagliari, l'altro nel territorio della ASL di Sassari.