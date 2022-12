Natale e Capodanno senza i botti a Sassari, stop del Comune

Nessuna deroga per i botti di Capodanno: anche per le festività natalizie il sindaco di Sassari ribadisce il divieto di espolsione di petardi, fuochi d'artificio e simili. La deroga è stata invece concessa per la notte di San Silvestro al divieto di consumo di bevande alcoliche per strada.

Un'ordinanza del primo cittadino autorizza "il consumo di bevande alcoliche su area pubblica e privata aperta ad uso pubblico tra le 21 del 31 dicembre 2022 e le 7 del 1 gennaio 2023 in occasione dei Festeggiamenti per il Capodanno 2023". La stessa ordinanza autorizza la proroga del termine dell'orario di diffusione della musica dalle 24 alle 2 nella notte tra il 24 dicembre 2022 e il 25 dicembre 2022, e dalle ore 24 alle ore 03 nella notte tra il 31 dicembre 2022 e il 1° gennaio 2023.

Per i botti nessuna concessione. Restano in vigore i divieti stabiliti da un regolamento comunale che proibisce articoli pirotecnici e petardi per tutto l'anno, su tutto il territorio comunale, al fine di prevenire incidenti e per non spaventare persone e animali.