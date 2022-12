Covid: nessun decesso e calano casi e quarantene nell'Isola

Nessun nuovo decesso in Sardegna dove si registrano, nelle ultime 24 ore, 291 ulteriori positività al Covid, rispetto ai 361 della precedente rilevazione.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1854 tamponi con un tasso di positività del 15,6%.

Resta invariato il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali: in terapia intensiva sono 7 e in area medica sono 122.

Scende sotto quota 6mila il numero delle quarantene: 5900 i casi di isolamento domiciliare ( - 114 ).