Laore: idonei attendono contratti,sit-in protesta a Cagliari

Da un anno attendono lo scorrimento della graduatoria, composta da circa mille idonei, e ancora non vedono il contratto all'orizzonte.

Sono i vincitori di un concorso indetto dall'Agenzia Laore per tecnici e istruttori amministrativi nel 2021, che questa mattina si sono dati appuntamento sotto il palazzo del Consiglio regionale a Cagliari per chiedere che la Giunta regionale metta nero su bianco in una delibera la garanzia di dare priorità allo scorrimento della graduatoria esistente prima dell'espletamento di nuovi concorsi.

"Questo consentirebbe da un lato di evitare lo sperpero di risorse pubbliche - spiega Francesca Cherchi, una delle idonee del concorso - sia per sopperire alla mancanza di personale: stando ai dati sulla carenza di risorse negli uffici - è convinta - potremmo essere assunti tutti".

Su circa tremila partecipanti al concorso ne sono stati assunti finora 200 circa.