Covid: 509 nuovi casi ma nessun decesso in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 DIC - In Sardegna si registrano nelle ultime 24 ore 509 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 412 diagnosticati con test antigenico) contro i 689 del precedente bollettino.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.668 tamponi con un tasso di positività del 19%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (- 1), i pazienti ricoverati in area medica sono 124 (+ 9); 6.216 i casi di isolamento domiciliare (- 20).

Non si registrano decessi. (ANSA).