Olio: produzioni sarde al top nel Shelf Life 2022

Premio nazionale Montiferru: nella sessione autunnale Shelf Life la Sardegna si fa apprezzare con i suoi oli di qualità. Dei 16 premiati a Seneghe, in occasione della rassegna Prentzas Apertas, cinque sono sardi e su 19 menzioni e gran menzioni 10 sono state attribuite a produzioni isolane. Un nuovo importante riconoscimento dalla Shelf life del Premio nazionale Montiferru, che propone a verifica dopo un periodo di circa sei mesi gli oli selezionati dalla rassegna. Nella Sezione Frantoiani Bio al primo posto si è classificato Vantu Bio, del Frantoio artigiano di Sandro Chisu di Orosei. Sempre nel Bio il terzo posto è andato a Ispiritu Sardu dell'Azienda Masoni Becciu di Valentina Deidda di Villacidro Nella sezione Dop / Igp, secondo posto per Evo Dop Costa degli olivi della Olivicoltori Valle del Cedrino di Orosei. Terzo posto per Bio Dop Sardegna dell'azienda Fois Antonello di Alghero.

Nella sezione Pluricultivar, terzo posto per S'Ard Pluricultivar, dell'Impresa Franco Ledda di Oristano. Sono 72 gli oli che hanno partecipato alla 28^ edizione del Premio nazionale così suddivisi: Sardegna 31, Puglia 13, Basilicata 5, Campania 5, Lazio 1, Marche 2, Sicilia 4, Toscana 10, Umbria 1.

Due gli oli partecipanti dall'estero, entrambi prodotti in Spagna. Il Premio si tiene, con cadenza annuale, a Oristano e Seneghe con la prima sessione a marzo e la sessione autunnale "Shelf Life" a settembre/ottobre.