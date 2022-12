Natale: clima primaverile per le Feste nell'Isola

Questo Natale in Sardegna sboccia la primavera. L'anticiclone africano che si sta consolidando in queste ore sul Mediterraneo, tende a stabilizzare il clima, favorendo l'aumento delle temperature con valori che potranno arrivare a 20-22 gradi, soprattutto lungo le coste.

"Le temperature si alzeranno almeno di 5-7 gradi e le giornate saranno prevalentemente soleggiate con ventilazione deboli - spiegano dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - secondo i modelli previsionali sabato assisteremo a una nuvolosità nel settore centro meridionale, mentre per domenica e lunedì il cielo sarà poco nuvoloso".

Il clima mite accompagnerà le feste natalizie almeno sino a martedì.

Secondo le rilevazioni di Meteo AM questa mattina sono stati registrati 14 gradi a Tortolì e Olbia, 13 a Cagliari e Oristano, 17 a Villasimius.