Doni ai bimbi della Pediatria dagli appassionati di motori

(ANSA) - SASSARI, 19 DIC - Auto d'epoca, moto, macchine da corsa e fuoristrada provenienti da tutta la Sardegna hanno sfilato ieri per le vie cittadine a suon di musica e di motori con a bordo tanti piccoli elfi e babbi Natale, per raggiungere la Clinica peidatrica dell'Aou di Sassari e consegnare i doni raccolti durante la manifestazione "Natale da rombo" ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto.

All'iniziativa, organizzata dall'associazione sassarese Club 4x4 Experience Sardegna, hanno partecipato anche i Vigili del fuoco, che per l'occasione hanno inaugurato un nuovo mezzo di soccorso in dotazione.

"Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto perché hanno partecipato tanti club provenienti dalle diverse parti dell'isola. Abbiamo avuto in due ore tantissime iscrizioni e durante la manifestazione abbiamo raccolto 2.750 euro che saranno utilizzati per l'acquisto di beni utili al reparto pediatrico", ha dichiarato Paolo Spina, presidente dell'associazione Club 4x4 Experience Sardegna, accolto all'arrivo in Clinica dalle pediatre Nadia Vacca ed Elena Chicconi, e dalla coordinatrice infermieristica, Anna Maria Zara.

Oltre alla somma raccolta per il reparto, i partecipanti alla manifestazione hanno donato tanti giochi e dolciumi ai bambini ricoverati in viale San Pietro. (ANSA).