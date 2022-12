A Cagliari regolamento per le transenne, sono circa mille

Circa un migliaio di transenne a Cagliari. Arredi urbani che causano disagi alla circolazione di veicoli e pedoni. Ma anche un problema d'immagine e decoro. Il Consiglio comunale prova a correre ai ripari: votato all'unanimità il nuovo regolamento per disciplinare il loro uso.

"L'obiettivo della proposta regolamentare - spiega Raffaele Onnis, presidente della commissione Protezione civile- è quello di dare un contributo migliorativo nei confronti di questa atavica problematica diffusa in città, l'eccessiva permanenza delle transenne nel territorio".

Tra le diverse novità anche l'adozione di un registro elettronico georeferenziato contenente tutte le transenne presenti nel territorio. "Questo strumento gestionale consentirà di avere un censimento costantemente aggiornato ed una visione immediata della distribuzione delle transenne nel territorio - continua Onnis - Con una visione globale sarà possibile monitorare e stabilire quelle che possono essere le priorità dal punto di vista cronologico temporale".

Un'altra importante modifica regolamentare prevede che, nel caso in cui il soggetto responsabile della problematica sia la stessa amministrazione comunale, il servizio responsabile del procedimento debba risolverla entro il termine di 60 giorni con l'eliminazione della causa e la rimozione delle transenne.